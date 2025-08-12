Condomínio fechado de Porto Alegre terá casas por menos de R$ 500 mil 

A construtora Encorp está se reposicionando no mercado da construção civil gaúcho para investir em condomínios fechados de residências horizontais. Para isso, criou uma nova linha, chamada Casa Tua, que terá seu primeiro lançamento no bairro Alto Petrópolis, zona leste da capital gaúcha.

Em uma área total de 29,6 mil metros quadrados, o condomínio terá área de preservação permanente (APP) de 1,4 mil metros quadrados e oferece unidades a partir de R$ 470 mil. São sobrados com pátio privativo, espaço para churrasqueira, esperas para lareira, piscina e/ou SPA.

Estão previstas 210 casas, com áreas de 99 metros quadrados a 176 metros quadrados e plantas de dois e três dormitórios, com opção de terceiro andar com terraço.

A 15 minutos do shopping Iguatemi e do Parque Germânia, o empreendimento prevê, no futuro, um mall (área com lojas) no acesso ao condomínio. A infraestrutura inclui salão de festas, de jogos e academia, piscinas para adultos e crianças, brinquedoteca, miniquadra esportiva e de beach tennis, playground para todas as idades, espaço pet e fogo de chão.

A Encorp busca diversificação de produtos imobiliários horizontais em Porto Alegre com infraestrutura, que iniciou com o Orygem Residence Club, em 2024. Com 34 anos, a empresa tem 3.404 unidades entregues, das quais 1.336 em obras.