Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Barreiras a "invasão"
Brasil adota sobretaxas a produtos de EUA, Canadá e China que beneficiam Braskem e Gerdau

Ministério do Desenvolvimento afirma que medidas de defesa comercial não têm relação com tarifaço de Trump, mas protegem indústria nacional

