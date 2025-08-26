Banrisul lança agência conceito voltada para empresas, em Porto Alegre

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Espaço fica na sede do CIEE-RS Reinaldo Foltz / Divulgação/ Banrisul

O Banrisul lançou, nesta terça-feira (26), a agência conceito do Banrisul Empresas, em Porto Alegre. O evento de lançamento ocorreu na sede do CIEE-RS, no bairro Higienópolis, que abriga o espaço, instalado no 5º andar. Esse novo modelo busca oferecer um atendimento consultivo e personalizado a clientes Pessoa Jurídica do banco.

Com essa unidade, agora, são 10 agências do Banrisul Empresas no Estado — três delas na Capital. O Banrisul projeta alcançar mais de 25 mil empresas no Estado, com o suporte de 102 gerentes especializados, por meio dessa iniciativa.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, afirmou que o Banrisul Empresas é “resultado de uma escuta ativa ao mercado e representa nosso compromisso com a excelência no suporte aos clientes empresariais”. Lemos também destacou que o time do Banrisul conta com profissionais altamente qualificados e preparados para “atender às necessidades específicas de cada negócio”.

No primeiro semestre de 2025, além de três unidades em Porto Alegre (nas Zona Norte e Sul e no Centro), foram abertas unidades do Banrisul Empresas em Pelotas, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Gravataí, Santa Maria, São Leopoldo e Erechim. Para 2026, estão previstas inaugurações em Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Passo Fundo.

Banrisul Corporate

No mesmo evento, Banrisul também inaugurou a agência Banrisul Corporate, que fica no 6º andar do mesmo prédio. Esse modelo é voltado para empresas com faturamento a partir de R$ 90 milhões ao ano, oferecendo soluções financeiras sob medida.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo