Bancada de Bolsonaro deixa claro o que está "acima de tudo"

Mesmo acuado, Motta (sentado ao centro) fez diagnóstico certeiro. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Se não tivesse consequências e não fosse sustentado pelo dinheiro do contribuinte, seria apenas patético. Com potencial de atrasar a discussão de projetos de interesse nacional e usando recursos que fazem falta em todas as latitudes, o motim parlamentar que ainda não está 100% debelado é vergonhoso. Para o Brasil como país, mas principalmente para seus protagonistas.

Nos últimos dias, a bancada do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso deixou claro o que sempre esteve "acima de tudo": os interesses da família e de seus seguidores. Mesmo acuado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi cirúrgico no diagnóstico:

— Não podemos deixar que projetos pessoais e até projetos eleitorais possam estar à frente do que é maior que todos nós: o nosso povo.

A frase é demagógica, sim, porque o próprio Motta tem um currículo não exatamente exemplar. Mas é importante que seja ele a caracterizar esse comportamento, porque ajuda a furar a bolha da polarização cega. Nas redes sociais, a exposição de situações patéticas também contribui com esse movimento.

Deputados com fita crepe aplicada sobre a boca, em hipotético símbolo de censura, retiram o adereço velozmente assim que são chamados a dar uma entrevista. Há excessos? Sim, há excessos, alguns cuidadosamente provocados. Mas se houvesse censura no Brasil – como havia no regime que sempre foi admirado pela família Bolsonaro –, não haveria chance sequer desse gesto ridículo.

