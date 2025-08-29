Atuação de Brasil e Chile eleva comércio com empresas lideradas por mulheres

Mulheres comandam empresas que exportam nos dois países. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Alumínio, veículos e autopeças, calçados, açaí, frango e vinho estão entre os produtos que integram a balança comercial de Brasil e Chile. E muitas empresas que atuam nessas trocas são comandadas por mulheres, como mostra o primeiro levantamento realizado em parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a Subsecretaria de Relações Econômicas Internacionais do Chile (Subrei), coms agências de promoção de exportações dos dois países, ApexBrasilo e ProChile.

Conforme os dados, desde o acordo de livre comércio entre os dois países, em vigor desde janeiro de 2022, o valor exportado do Brasil para o Chile por empresas lideradas por mulheres mais do que duplicou – aumentou 112% – entre 2021 e 2024. No caso do Chile, o número de empresas lideradas por mulheres que exportam ao Brasil cresceu 3,8% ao ano, em média, passando de 287 para 321 empresas.

Entre os motivos do crescimento estão a própria liberalização do comércio permitida pelo acordo e por iniciativas de promoção comercial realizadas entre a Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC) e a Subrei, com apoio das agências de promoção de exportações.

Para fortalecer a participação das mulheres no comércio, Brasil e Chile têm desenvolvido iniciativas de cooperação desde 2022, em decorrência dos compromissos assumidos no Capítulo de Comércio e Gênero do Acordo de Livre Comércio, assinado em 2018 e em vigor desde 2022 – o primeiro acordo comercial brasileiro a tratar do tema de forma específica.

Esse primeiro levantamento será apresentado no sábado (30) no Pavilhão do Brasil na Expo Osaka 2025, durante o encerramento da Semana da Mulher, organizada pela ApexBrasil. Participam do evento a diretora do Departamento de Exportação e Facilitação de Comércio do MDIC, Janaina Batista Silva; a diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Paula Repezza, e a chefe da Divisão de Informação Comercial da Subrei, Cristina Allende.