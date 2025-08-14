Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Com dinheiro do contribuinte
Análise

Até onde vai a covardia de Eduardo Bolsonaro?

Deputado que a atua contra o interesse público afirma que punição a servidores públicos "reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários"

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS