Até onde vai a covardia de Eduardo Bolsonaro?

Família Bolsonaro usa dinheiro público para atuar contra o pais. JIM WATSON / AFP

Se tivesse alguma graça, poderia ser chamada de "a última do Bananinha". Como não tem, a mais recente "sanção" adotada pelos Estados Unidos só reforça o tamanho da covardia de Eduardo Bolsonaro, o parlamentar pago com dinheiro público para atuar contra os interesses de seu país.

A retirada de visto de dois funcionários do Ministério da Saúde foi atribuída à atuação no Mais Médicos, criado há 12 anos. Em publicação em redes sociais, o "parlamentar" diz que a medida "reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários".

O Departamento de Estado dos EUAm que comunicou a medida, deveria checar o que ocorre no resto do mundo: na Itália governada pela direitista Giorgia Meloni, há um programa ativo com médicos cubanos na Calábria (confira aqui). Este texto não pretende avaliar o Mais Médicos, mas distorção do que, nos manuais, se chama "representação pública" e, por consequência, de má aplicação de recursos do contribuinte.

A "punição" a dois funcionários que apenas aplicaram decisões de governo é pura expressão de covardia. Não atinge o governante ou sequer o ministro da época em que o programa foi adotado, mas a quem coube dar conta de um dever, adotado em tese na defesa do interessa da população.

Parte dos que cobram do governo atual que "negocie" com os Estados Unidos sob Trump – o problema não é o país, é quem faz as regras – precisa com urgência fazer a sua parte. Como a coluna registrou, o deputado que atua contra sua nação disse não ter recebido qualquer queixa sobre sua atuação confessa para criar obstáculos ao comércio entre brasileiros e americanos. Passou da hora de começar a pedir que ele pare de contribuir com a impossibilidade de negociação.

