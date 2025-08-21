Após operação bilionária com a Oi, nasce empresa com 400 mil clientes gaúchos

Nio começa com atuação em 41 cidades do Rio Grande do Sul. Nio / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Uma nova empresa está assumindo os cerca de 400 mil clientes no Rio Grande do Sul da Oi Fibra, divisão da gigante de telefonia que oferecia planos de internet fibra ótica para residências e pequenas e médias empresas.

Como parte do processo de recuperação judicial da Oi, a Nio, que tem como principal acionista fundos geridos pelo banco BTG Pactual, comprou a carteira de clientes da Oi Fibra, por cerca de R$ 5,7 bilhões. Com a aquisição, a Nio já nasce atuando em 41 cidades gaúchas. São 4 milhões de clientes em todo o Brasil.

Conforme a empresa, nada muda para os consumidores, que podem manter o mesmo plano, com o mesmo valor e a mesma forma de pagamento.

A Nio tem uma proposta de mercado mais descomplicada, com três planos, preço fixo até janeiro de 2028 e um só aplicativo para gestão completa do serviço, disponível para Android e iOS.

Os clientes Oi Fibra serão automaticamente migrados para a nova empresa. Os antigos canais continuam funcionando normalmente durante a fase de transição, mas devem ser desligados em breve.

*Colaborou João Pedro Cecchini