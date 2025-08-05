Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Parado por quanto tempo?
Análise

Após ata do Copom, esporte do mercado é apostar em quando voltam os cortes

Direção do BC vê crédito com "moderação mais nítida", mas pondera que "mercado de trabalho segue dinâmico"

Marta Sfredo

