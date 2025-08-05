Após ata do Copom, esporte do mercado é apostar em quando voltam os cortes

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

Mesmo sem muita expectativa de encontrar algo muito novo, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que marcou a interrupção do ciclo da alta de juro no Brasil foi lida com atenção no mercado.

A síntese das interpretações foi de que ainda não há certeza de que o nível estratosférico da Selic esteja produzindo o efeito desejado, ou seja, a desaceleração da atividade econômica. Essa incerteza é o que deve manter o juro em 15% por "período bastante prolongado", como avisou o comunicado.

A dúvida do Copom está desenhada nos pontos 10 e 11 da ata: o colegiado avalia que "o mercado de crédito, mais sensível às condições financeiras, tem apresentado uma moderação mais nítida". Mas observa que "em contraposição (...) o mercado de trabalho segue dinâmico", tanto na renda quanto no emprego.

A partir de agora, o esporte do mercado é adivinhar o tamanho da parada técnica. Há apostas de que resuma a pouco mais de quatro meses, caso do economista do ASA Leonardo Costa, que prevê o início dos cortes agora em dezembro.

Também há perspectiva de que represente prazo maior, como Sara Paixão, analista de macroeconomia do InvestSmart XP, que estima uma redução na Selic antes do segundo trimestre de 2026.

Nesses cálculos, é claro, não pesam apenas fatores macroeconômicos. O fato de 2026 ser ano eleitoral faz diferença nas projeções.