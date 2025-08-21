Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Otimismo?
Notícia

Apesar de incertezas, 40% dos pequenos negócios gaúchos pretendem expandir

Outros 51% planejam manter suas operações no nível atual, aponta pesquisa do Sebrae-RS

Anderson Aires

