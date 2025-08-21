Apesar de incertezas, 40% dos pequenos negócios gaúchos pretendem expandir

O planejamento dos negócios segue como maior desafio. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Um levantamento do Sebrae-RS aponta que 40% dos pequenos negócios do Rio Grande do Sul pretendem expandir nos próximos dois meses. O desejo de crescimento surge quando sinais de desaceleração da economia e do consumo começam a aparecer.

Por outro lado, outros 51% planejam manter suas operações no nível atual, o que reforça a postura de estabilidade. Realizada entre os dias 1º e 24 de julho, a 43ª edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios ainda indica que o número de empreendedores que consideram reduzir suas atividades está em 7%, contra 3% na pesquisa anterior, enquanto 2% dos empresários cogitam encerrar seus negócios.

— A situação econômica externa está instável e difícil de ser mensurada, sim, mas, o fato de mais da metade das empresas investirem, demonstra que não querem esperar para ver os reflexos, e, sim, conseguir fazer os investimentos para influenciar positivamente os seus resultados — diz o gerente de competitividade setorial do Sebrae-RS, Augusto Martinenco.

Quando o olhar se volta para o desempenho da economia estadual, a pesquisa aponta leve aumento no pessimismo: 23% dos empreendedores têm visão negativa sobre o cenário econômico, contra 18% na edição anterior. Ainda assim, a maioria acredita em estabilidade ou crescimento. Já em relação ao próprio setor de atuação, o otimismo é maior: 53% acreditam em crescimento, 35% esperam estabilidade e 12% têm uma visão negativa.

A pesquisa também detalha os principais entraves à gestão e ao crescimento dos pequenos negócios. O planejamento segue como maior desafio, citado por 64% dos entrevistados. E mesmo mais de um ano depois da enchente histórica, 13% dos empreendedores afirmam ainda estar em processo de reconstrução.

*Colaborou João Pedro Cecchini