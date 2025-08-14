Afinal, de onde virão os R$ 30 bilhões que o governo vai emprestar a exportadores

Medidas de apoio à exportação terão custo fiscal. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Para responder a uma nova emergência com severa restrição fiscal, o governo Lula "descobriu" uma fonte de recursos para oferecer crédito de até R$ 30 bilhões: o Fundo Garantidor de de Exportações (FGE). Com patrimônio de R$ 53,8 bilhões, não se destinava a ser usado como funding, ou seja, como lastro para empréstimos. Havia sido criado em 1997 para a finalidade descrita no nome: garantir o financiamento das financiar vendas ao Exterior.

O FGE é gerido pelo BNDES. Servia, até agora, para cobrir o Seguro de Crédito à Exportação (SCE), que garante o financiamento a exportações de bens e serviços. Era uma forma de viabilizar empréstimos para grandes volumes, que representavam maior risco potencial de eventuais perdas que impedissem a quitação. É um modelo usual em vários países, por meio de agências de fomento ou os bancos específicos para financiar comércio exterior, os chamados eximbanks.

Como esse dinheiro já existia, os R$ 30 bilhões em crédito aos exportadores não elevam o gasto público. O que de fato corresponde a despesa ou renúncia de receita nova são os R$ 9,5 bilhões usados para devolução de tributos (Reintegra) e ao fortalecimento de outros fundos garantidores (FGI, FGO e FGCE). Embora esse valor não venha a ser contabilizado para a meta de resultado primário, representará aumento na dívida.

No entanto, como a sinalização é de que o juro anual dessa linha de crédito fique entre 8% e 9% – abaixo da Selic de 15% –, haverá subsídio público na concessão desse financiamento. A taxa efetiva deve ser definida na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), marcada para o dia 28. Ainda que a taxa básica venha a cair, na melhor das hipóteses vai alcançar um dígito de forma rápida. Assim, a conta fiscal do pacote passa dos anunciados R$ 9,5 bilhões.

O FGE foi o fundo que bancou o seguro ao financiamento de exportação de serviços de construtoras como Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, envolvidas na Operação Lava-Jato. Por isso, era o coração da "caixa-preta do BNDES", que acabou se revelando um livro aberto.

Dos US$ 10,5 bilhões emprestados para obras em 15 países, foram pagos US$ 13,3 bilhões, com juros e correção e multas por atraso. Daí vem o superávit de fato do fundo, de R$ 1,7 bilhão no primeiro semestre. Na apresentação das medidas, o patrimônio foi apontado como "superávit.

Medidas específicas

Suspensão de cobrança e prorrogação de prazo do drawback por um ano: vai evitar desembolsos com a frustação de exportações. Drawback é um crédito tributário usado pelo exportador quando importa algum insumo necessário à produção do bem que será vendido ao Exterior. Se a venda ao Exterior não ocorre, o exportador teria de recolher tributos.

Ampliação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE): hoje pouco usado e restrito a grandes empresas, como a exportações, como a Embraer, será estendido também para pequenos empresários, com juros mais baixos e formas mais simples de acesso.

Retomada do Reintegra até dezembro de 2026: segundo Alckmin, micro e pequenas empresas passarão a receber devolução de tributos pagos ao longo da cadeia de 6%, enquanto médias e grandes receberão retorno de 3%. O programa permite que as empresas que exportam recebam de volta parte dos tributos pagos durante a produção de bens exportados. Depois do prazo, disse Haddad, a reforma tributária vai garantir 100% de isenção de impostos.

Adiamento no pagamento de tributos federais: limitado a setores mais afetados, no máximo por dois meses.

