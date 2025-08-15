Ações do Banrisul sobem 5% com segundo maior lucro semestral da história

Banrisul prevê investir R$ 400 milhões em tecnologia neste ano. Reinaldo Foltz / Banrisul / Divulgação

Embora o setor financeiro garanta que juro alto é ruim para a atividade, os bancos tiveram um bom trimestre com a taxa básica na estratosfera de 15% — com a exceção notável do Banco do Brasil. O lucro líquido do Banrisul de abril a junho foi de R$ 377,7 milhões, com robusta alta de 52,7% em relação a igual período do ano passado. O acumulado no primeiro semestre ficou em R$ 619,2 milhões, 42,4% acima dos primeiros seis meses de 2024.

— Foi o segundo maior da história do banco — afirmou o presidente Fernando Lemos.

A coluna quis saber se teve ajuda ou foi bom apesar do juro alto, Lemos afirmou que, se não fosse a taxa nas alturas, o resultado líquido teria sido recorde. No final da manhã, as ações ordinárias Banrisul sobem ao redor de 5%, enquanto as preferencias avançam 2,5%.

Outro marco da primeira metade deste ano foi a captação do Banrisul, que pela primeira vez ultrapassou os R$ 100 bilhões (foi de R$ 104,1 bilhões), com 11,3% de aumento ante igual período de 2024.

— Voltamos a financiar a economia do Rio Grande do Sul — afirmou Lemos, afirmando que a direção está "confortável e satisfeita" com a forma que o Banrisul vem operando.

Mesmo um ponto que preocupava, porque o Banrisul operou o Pronampe Gaúcho, com subsídio do governo do Estado depois da enchente, para ajudar a recuperar empresas afetadas, deu dor de cabeça. A inadimplência (atraso na quitação de empréstimos) acima de 90 dias ficou em 2,2%, abaixo da média do mercado, que foi de 3,6% no primeiro semestre, segundo o Banco Central.

O ponto de atenção na prestação de contas do Banrisul ficou por conta da carteira de crédito destinada à exportação. Considerando todos os destinos, não só os Estados Unidos, chega a 6%. O banco não comenta posições por empresa.

O bom resultado facilita um plano de investimento pesado do Banrisul. No primeiro semestre, foram investidos R$ 177,9 milhões, e até o final do ano a cifra chegará a R$ 400 milhões. Lemos disse que o detalhamento desse projeto vai ocorrer no aniversário do banco. A coluna quis saber ao menos as linhas gerais, o presidente do Banrisul disse que a maior mudança visível será no app do banco.