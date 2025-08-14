Marta Sfredo

Melhora no mercado
A nova fonte de receita da Melnick: dar conselhos às concorrentes

No segundo trimestre, companhia teve lucro líquido de R$ 39 milhões e margem bruta do negócio (sem resultado financeiro) de 29,8%, voltando ao patamar pré-enchente

