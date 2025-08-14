A nova fonte de receita da Melnick: dar conselhos às concorrentes

Leandro Melnick diz que empresa vai ampliar parcerias. Jonas Adriano / Divulgação

Não é comum, reconhece o próprio CEO da empresa que leva o nome da família, Leandro Melnick. Mas no balanço do segundo trimestre da companhia gaúcha apareceu uma nova fonte de receita: conselhos aos concorrentes.

— Estamos fazendo consultoria para incorporadoras em outros Estados. É uma forma interessante, dá receita sem risco. Não é usual que empresas do mesmo setor deem consultoria, mas isso mostra percepção do valor agregado da Melnick. É percebida como referência, como Zaffari ou Panvel. No futuro, essa atuação deve continuar importante — afirma Leandro.

De abril a junho, a companhia teve lucro líquido de R$ 39 milhões, segundo o empresário resultado de aumento de volume com ganho de preço, e margem bruta do negócio (sem resultado financeiro) de 29,8%:

— É um resultado que queríamos alcançar há bastante tempo.

O CEO diz interpretar o resultado de forma simbólica, no período que fecha um ano depois da enchente:

— Havia preocupação sobre como ficariam o Estado e Porto Alegre, mas esses números mostram que o mercado imobiliário se recuperou um pouco. Agora, voltamos a ter números no patamar anterior ao da inundação.

Melhora na construção civil em cenário de juro alto, observa, não é óbvia. Mas cita dados históricos para explicar. Antes da recessão entre 2014 e 2016, o mercado imobiliário de São Paulo movimentava cerca de R$ 50 bilhões ao ano, enquanto o de Porto Alegre girara ao redor de R$ 6 bilhões. Depois da recuperação, o de São Paulo está em torno de R$ 30 bilhões, mas o local tem volume menor do que o anterior à recessão, inferior a R$ 3 bilhões.

— Porto Alegre diminuiu o volume e concentrou no alto padrão. A faixa de menor renda tem o Minha Casa, Minha Vida, mas empreendimentos para a classe média foram muito reduzidos, por falta de poder de compra com juro alto — afirma o empresário.

Apesar de reconhecer a melhora, a Melnick não tem planos de acelerar lançamentos, a menos que ocorra uma pouco provável "mudança abrupta" no juro, até para evitar superoferta. A companhia, que desde 2020 tem ações negociadas na bolsa, tem destinado parte dos resultados à remuneração dos acionistas, relata Leandro.

— Desde o IPO (lançamento de ações no mercado), distribuímos R$ 493 milhões em quatro anos. Isso representa 85% dos recursos captados na época e 73% do valor de mercado da Melnick. Se quem comprou os papéis não ganhou com a valorização por crescimento, teve retorno com essa remuneração, o que é valorizado no mercado.

Mas se não vai acelerar lançamentos em Porto Alegre, a empresa já decidiu apostar em parcerias com outras empresas para empreendimentos. Até agora, já são oito, boa parte fora do Estado, e outra está prevista para este semestre.