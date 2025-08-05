A horas da vigência do tarifaço, dólar ignora e bolsa fecha no positivo

Jefferson Botega / Agencia RBS

São insondáveis os caminhos do mercado. A sete horas da entrada em vigor do tarifaço de 50% para ao menos metade das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o dólar fechou de lado, com variação para baixo de 0,01%, em R$ 5,506. A bolsa também esnobou e fechou com sinal positivo, ainda que por um triz, de 0,14%.

Pela manhã, o dólar chegou a abrir em alta, mas sem grandes sobressaltos. E a abertura acabou sendo a máxima do dia, de R$ 5,536. Aparentemente, havia temor de medidas adicionais contra o Brasil depois da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ao menos até o fechamento, nada aconteceu.

E embora não haja garantias de que não vá ocorrer, o mercado ficou com a posição da véspera, de que agora há maior possibilidade de um corte no juro nos Estados Unidos, o que poderia apressar a volta da redução também por aqui.