 Trump briga, mas empresa americana planeja investir US$ 100 milhões no RS

Na quinta-feira (31), será assinado um termo de engajamento (documento que formaliza um compromisso entre partes) entre a Invest RS e a americana Cemvita. Com investimento que pode chegar a US$ 100 milhões (R$ 550 milhões pelo câmbio atual) , a empresa planeja instalar uma unidade de produção de óleo de baixo carbono derivado de glicerina bruta.

Um dos motivos da escolha do Rio Grande do Sul é exatamente a disponibilidade de glicerina, subproduto da produção de biodiesel. A Cemvita aponta ainda o histórico do Estado em políticas públicas de baixo carbono. A ambição é construir aqui primeira planta do mundo a operar em escala industrial utilizando a tecnologia de bioconversão.