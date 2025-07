Tradicional laboratório que atua no RS pode mudar de dono

Unidade do Weinmann que recebeu investimentos do Fleury. Renan Costantin / Divulgação

A tradicional rede de laboratórios Weinmann pode mudar de mãos mais uma vez. Foi comprada pelo Grupo Fleury em 2009, que agora é cobiçado pela Rede D'Or. Circula no mercado a informação de que haveria tratativas entre essa empresa carioca e o Bradesco, maior acionista da Fleury.

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D'Or hoje é considerada a maior empresa integrada de cuidados em saúde no Brasil. Além do Rio, tem unidades em São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Pará e no Distrito Federal.

A empresa foi criada Jorge Moll Filho e, mesmo tendo ações negociadas em bolsa, ainda é controlada pela família, que tem 47,5% do capital social.

Oficialmente, as empresas negam ter chegado a um acordo final para unificar seus negócios, conforme comunicados (veja íntegra abaixo). Mas nenhuma nega conversas.

Fato relevante do Fleury

O Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM 44/21, em razão de notícias veiculadas em 20/07/2025, a respeito de eventual transação envolvendo a Rede D’Or São Luiz S.A. (“Rede D’or”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que analisa constantemente as condições do mercado, à luz dos seus planos de investimentos, buscando manter-se permanentemente em condições de beneficiar-se de eventuais oportunidades de mercado compatíveis com esses planos e objetivos estratégicos. A Companhia, contudo, esclarece que não há qualquer decisão da sua administração, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados com a Rede D’or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados e voltará a comentar o assunto, caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da CVM.

Fato relevante da Rede D'Or

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, considerando as informações veiculadas na imprensa a respeito de eventual transação envolvendo a Fleury S.A., que está permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, inclusive por meio da aquisição de participações ou combinação de negócios com outras empresas do setor. A Companhia esclarece, ainda, que não existe qualquer decisão, proposta ou documentos celebrados a respeito de eventual transação envolvendo a Fleury S.A. ou seus acionistas.

