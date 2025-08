Tarifaço provoca redução na previsão do PIB do RS; saiba quanto

EUA recebem 12% das exportações nacionais e 8,4% das gaúchas. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Um dos Estados mais prejudicados pelo tarifaço de 50% contra o Brasil, dado seu perfil exportador, o Rio Grande do Sul tende a crescer menos do que o previsto neste ano. Conforme o Cenário Macroeconômico da Bateleur, consultoria gaúcha estratégico-financeira para grandes empresas, a expansão do PIB gaúcho deve encolher de 2,88% para 2,27%.

Embora signifique efeito líquido de 0,6 ponto percentual, essa projeção confirma as estimativas iniciais de que a taxação das importações do Brasil nos Estados Unidos tenha maior impacto em empresas e setores específicos do que para a economia como um todo. Enquanto o Brasil exporta cerca de 12% do total das vendas ao Exterior para os EUA, em 2024 o Estado direcionou 8,4% para o mesmo destino. É, portanto, menos americanodependente.

Conforme o estudo, a indústria, que já acumula dois anos de retração, deve sofrer com a necessidade de redirecionamento de cerca de R$ 10 bilhões em produtos para outros países "diante da inviabilidade do comércio com os americanos".

A agropecuária já teve desempenho menor do que o esperado com quebra na safra de soja por estiagem, embora os resultados positivos na pecuária ajudem a compensar, em parte, essa perda, conforme a Bateleur. Mesmo assim, a estimativa é de que o setor tenha queda de 1,9% no ano no RS.

Para o setor de serviços, a perspectiva é de crescimento de 3,3%, impulsionado pelo aumento da massa de renda da população e baixo nível de desemprego.

Os 10 produtos brasileiros mais vendidos aos EUA

Óleos brutos de petróleo

Semi-acabados de ferro ou aço

Café não torrado

Aeronaves

Ferro-gusa

Sucos de frutas

Carne bovina

Celulose

Óleos combustíveis de petróleo

Equipamentos de engenharia

*Colaborou João Pedro Cecchini

