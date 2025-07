Tarifaço paralisa exportação de empresa gaúcha para... Porto Rico? Entenda

Uma exportação para Porto Rico de móveis fabricados em Bento Gonçalves está paralisada por conta do tarifaço de Donald Trump . Os contêineres são da Multimóveis e estão parados na serra gaúcha .

Como Porto Rico é um território dos Estados Unidos, os produtos brasileiros que entrarem lá a partir de 1º de agosto serão igualmente taxados em 50%, relata à coluna o dono da Multimóveis, Euclides Longhi, que também é presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs).