"Surpresa" e "preocupação": a reação dos setores que podem ser atingidos com tarifa de 50%

Nos setores que podem ser atingidos pela tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a reação combina surpresa e preocupação . Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), que tem importante polo no Estado, lamentou em nota que o anúncio tenha ocorrido quando o setor recuperava "aos poucos" o mercado americano:

"O anúncio do presidente Trump, com novas tarifas a partir do dia 1º de agosto, é um grande balde de água fria para o setor calçadista brasileiro".