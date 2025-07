Sociedade vira refém de disputa entre Executivo e Legislativo

Outra vez, embate de poderes vai parar no STF. Fellipe Sampaio / STF / Divulgação

O relato dos analistas é de que dados do Exterior pesaram mais para esse comportamento, como o número de vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos, que teve crescimento maior do que o projetado em maio, indicando que a economia por lá ainda está forte.

Mas se o foco do mercado está no curtíssimo prazo, especialistas em contas públicas temem que a sociedade se torne refém da disputa entre Executivo e Legislativo. Olhando apenas para as regras legais, o pedido de inconstitucionalidade apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) é considerado quase pacífico: não é à toa que um decreto legislativo não derrubava um presidencial há mais de duas décadas.

No entanto, o que está em jogo não é só a autoridade presidencial, nem um parlamentarismo virtual, nem sequer o aumento de IOF, a essa altura. Um impasse sem solução à vista vai impactar o dia a dia dos brasileiros no meio do chumbo trocado pelos poderes. Uma ala da oposição ameaça não aprovar qualquer medida de aumento de receita – sequer o corte de gasto tributário que foi acordado "naquela noite de domingo".

O governo tem todo o direito de proteger seu poder. A oposição tem todo direito de... fazer oposição. O que não podem é, no afã do embate, sequestrar o interesse público. Da forma como está sendo conduzido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o corte de benefícios fiscais pode ser menos prejudicial à economia do que as alternativas propostas antes.

Oposição e governo já se comportam como se estivessem em 2026, ano eleitoral. Mas de julho de 2025 até outubro do ano que vem, os cidadãos têm contas a pagar, as empresas têm planos a fazer. Mais de um ano com a barulheira atual na relação entre os poderes é disfuncional e tende até a apressar o temido "estrangulamento" do orçamento. Se isso ocorrer, terá de ficar na conta dos dois campos opostos.

*Colaborou João Pedro Cecchini