Imagens exclusivas mostram como será o novo shopping de Porto Alegre "por dentro"

No último trimestre deste ano, vai começar a abrir as portas um novo shopping a céu aberto — ou seja, fora da caixa — em Porto Alegre. Adiantado pela coluna ainda em 2019, o Bordaza Shopping ainda está em obras. Na visita da coluna ao local, é possível ver que o empreendimento no complexo Carlos Gomes Square, que tem ainda duas torres comerciais e uma residencial, está com a estrutura montada. A abertura será gradual, na medida que os espaços forem ocupados.

Do potencial de 42 lojas – o número final depende da ocupação eventual de mais de uma por lojista –, oito já estão definidas (veja quais abaixo). Haverá retornos e estreias de marcas, como o tradicional Dado Bier Food Hall, que volta à atividade depois de fechar no final do ano passado, e a primeira operação do Giardino di Mamma Gema em Porto Alegre, restaurante italiano com origem em Bento Gonçalves.

O restaurante Makoto Okuwa, de culinária japonesa, também chega à Capital a partir do Bordaza. Presente no Brasil apenas em São Paulo, a marca de 25 anos também está em cidades como Miami e Madrid. Está vaga uma loja de cerca de 900 metros quadrados, divididos em três pisos, o que gera curiosidade sobre o que virá.

Além da entrada pela Avenida Carlos Gomes, haverá outra, para carros, pela Alameda Alceu Wamosy. No subsolo, são 515 vagas de estacionamento. Como o prédio ao lado, o corporativo Carlos Gomes Center, pertence ao mesmo grupo, nos finais de semana os visitantes terão mais cerca de 400 vagas disponíveis, chegando a 1 mil.

O empreendimento tem cerca de 50 mil metros quadrados. A área verde chama a atenção de quem circula pelo local e inclui uma figueira que, durante a obra, recebeu até injeções de oxigênio para se manter saudável. No lado oposto, 30 mil metros quadrados de área de preservação do chamado "talvegue", uma área nos fundos que abriga uma nascente de água. Cantos de pássaros são a trilha sonora do passeio, mas via caixas de som espalhadas no espaço, que terá ainda espaço para lareiras.

O complexo tem selo Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), para certificação de construções sustentáveis. Quando a operação iniciar, conforme o sócio Matheus D'Agostin, a ambição é reaproveitar 100% dos resíduos gerados pelo complexo, conceito base da economia circular.

— Tratar 100% do resíduo é algo pioneiro em complexos multiuso. Sabemos que é difícil, mas batemos o pé. Abdicamos de algumas áreas nobres para incluir lixeiras, o que poucos empreendedores pessoas fazem. Também vamos fazer todo o processo educacional, com as empresas, com o residencial — afirma Matheus à coluna.

Para quem, como a coluna, ficou curioso sobre o nome do shopping, Matheus explica: é uma combinação dos sobrenomes dos empreendedores: Bortocello, D'Agostin e Zaffari (não o grupo, alguns integrantes da família).

Como será o Bordaza Shopping

Pobre Juan (carnes)

Makoto Okuwa (culinária japonesa)

Dado Bier Food Hall (com variedade de opções gastronômicas)

Giardino di Mamma Gema (culinária italiana)

Santino (gelateria)

Dom Hygino (carnes)

The Coffee (cafeteria)

Clínica B.unic (especializada em dermatologia)

O que é um Bordaza?

O Bordaza que dá nome ao shopping vem de uma junção dos sobrenomes dos empresários responsáveis pelo empreendimento: Leonel Bortoncello, Sérgio e Matheus D'Agostin e Francisco Zaffari.

O restante do Carlos Gomes Square já está em funcionamento. Uma torre comercial está toda locada. Outra tem 80% dos andares com previsão de ser ocupados. O prédio residencial tem 179 apartamentos, quase todos vendidos.

No futuro, uma escadaria vai unir o Carlos Gomes Square ao MedCenter, o Novotel e o edifício Carlos Gomes Center. A abertura do Bordaza será realizada em etapas, com previsão de começar a funcionar de forma completa no próximo ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini