"Setores que aplaudiram podem ter dado tiro no pé", diz CEO de empresa sobre projeto de lei ambiental

A criação de uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental é algo positivo, mas com tantos interesses colocados ali dentro e com um nível de flexibilização muito alto, o Brasil passa imagem de descompromisso com a questão ambiental. O Brasil é vanguardista no processo, é uma potência ambiental, com matriz energética limpa, com um bioma superimportante, que é o amazônico. O Brasil senta nas primeiras fileiras da discussão ambiental mundial, com orgulho. No ano da COP30, no Dia das Florestas, aprovar algo tão polêmico, para dizer o mínimo, é um tiro no pé para o Estado brasileiro, assim como é para o empreendedor.