Setor que tem EUA como  principal comprador terá feira no dia em que tarifaço entrar em vigor

Feira começa no dia 4 e vai até 7 de agosto em Bento. Pedro Benvegnu / Divulgação

O setor de fabricação de móveis no Estado não depende de exportações. Tem o mercado interno como maior fonte de receita. Mesmo assim, o tarifaço afeta negócios por que os Estados Unidos são o principal destino das vendas para o Exterior, com 16% do total. No primeiro semestre, os embarques para clientes americanos alcançaram US$ 19 milhões.

E justo quando os exportadores brasileiros são obrigados a bater cabeça para entender o tamanho do impacto, esse setor prepara uma feira internacional de negócios. De 4 a 7 de agosto, ocorre a Fimma Brasil 2025, em Bento Gonçalves, polo de produção de móveis no Estado e considerada uma das cinco maiores do mundo dessa cadeia produtiva. O tarifaço entra em vigor dia 6...

Conforme a Associação das Indústrias de Móveis do Estado (Movergs), que organiza a feira, os móveis de madeira continuam taxados. As exceções só valem para os de metal e plástico, especificamente para a aviação.

Como no Estado predomina a produção de mobiliário de madeira, especialmente compensados (MDF e MDP), conforme a Movergs o impacto no setor será financeiro, reduzindo vendas e projetando dificuldade para reconquistar espaço no mercado americano mais tarde, porque os que os móveis brasileiros perderão competitividade.