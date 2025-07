Rede "japonesa" investe R$ 2 milhões para ampliar presença física no RS

Especializada em culinária japonesa, a rede gaúcha Mokai acaba de abrir sua maior unidade até agora : mais de 800 metros quadrados em terreno de 1,8 mil metros quadrados em Canoas, região Metropolitana de Porto Alegre. Com investimento de R$ 2 milhões , o espaço marca a expansão física da marca que nasceu em 2010 em Novo Hamburgo e se consolidou com modelos de delivery.

A nova unidade funcionará no formato de buffet – a promessa é de que seja um dos maiores do país – e foi projetada para atender do almoço corporativo ao jantar de lazer em família ou com amigos. Segundo Rodrigo Dornelles, diretor da rede, a operação simboliza uma nova fase: