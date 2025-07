R$ 290,2 milhões do BNDES financiarão primeira fábrica de glúten vital do país, no RS

O novo projeto da Be8 para uma produção pioneira no Brasil de glúten vital recebeu R$ 290,2 milhões em financiamento de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Programa BNDES Mais Inovação.

Extraído a partir da moagem da farinha de trigo, o glúten vital é empregado para melhorar a qualidade da farinha de trigo para pães . É usado ainda em medicamentos e produtos de higiene pessoal, como cremes dentais e enxaguantes bucais. A nova unidade será implantada ao lado de uma biorrefinaria em construção, também com recursos do BNDES, que produzirá etanol de cereais (trigo, triticale, milho, entre outros) para veículos.

A nova unidade vai processar 525 mil de toneladas por ano de cereais e, assim, fomentar a produção de culturas de inverno na região Norte do Estado, estimulando a alternativa aos agricultores para cultivos nesse período do ano. O projeto prevê a criação de 29 empregos diretos e cerca de 500 indiretos.

Hoje, todo o consumo de glúten vital no Brasil é atendido por importações. A nova produção terá como principal destino indústrias nacionais de alimentos, mas há previsão de atender outros países da América do Sul, sobretudo o Chile.

Conforme a Associação Brasileira de Indústria de Trigo (Abitrigo), em 2024 o Brasil importou 22,1 mil toneladas de glúten vital, 1,07% acima do ano anterior. Quatro países – Áustria, China, Bélgica e Alemanha – responderam por 66% das importações nacionais. Na América do Sul, só a Argentina produz.

— Esse projeto está alinhado aos objetivos da Nova Indústria Brasil de incentivar a inovação, agregar valor à produção nacional e reduzir gargalos históricos. Com essa planta pioneira financiada pelo banco, o Brasil deixa de ser 100% dependente da importação de glúten vital e passa a ocupar um novo espaço estratégico na cadeia de trigo — destaca em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Com as duas operações, a Be8 projeta alcançar produção anual de 209 mil metros cúbicos de etanol anidro e 25,6 mil toneladas de glúten, além de subprodutos como farelo DDGS (distiller’s dried grains with solubles), usado em de ração animal.