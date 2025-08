Quem está por trás de arena de eventos de R$ 35 milhões em Porto Alegre (e como será)

Porto Alegre terá um dos maiores complexos de eventos do Brasil a partir de março de 2026. Será a Fly 51, com cerca de 27 mil metros quadrados de área total e investimento estimado em R$ 35 milhões. A estrutura será construída dentro da área do Aeroporto Internacional Salgado Filho — que há anos planeja ocupar parte do terreno —, em terreno de concessão da Fraport – multinacional alemã que detêm a concessão do aeroporto na capital.

A ambição dos empreendedores é nada menos do que "mudar o cenário do entretenimento na Região Sul". O projeto é do Grupo TE2 Hospitality, em sociedade com Grupo GV (Greenvalley), GDO Produções e Grupo Prime. Resultado de negociação de quase três anos, o projeto teve apoio da atual administração pública de Porto Alegre. Deve receber desde grandes shows a festas de médio porte, passando por eventos corporativos, culturais e sociais.

— Estaremos prontos para receber tudo: de shows a casamentos, de eventos infantis a, quem sabe, até o Cirque du Soleil — afirma o gaúcho Tiago Escher, CEO e fundador do TE2 Hospitality.

Conforme o empreendedor, fatores estratégicos determinaram o investimento: a densidade populacional, com cerca de 4 milhões de habitantes e PIB per capita de mais de R$ 60 mil na Grande Porto Alegre, mobilidade urbana e demanda reprimida por grandes eventos

— Tudo foi pensado para garantir versatilidade, segurança e conforto, para público, produtores e artistas. Queremos que os clientes saibam onde vão estacionar, onde ficam banheiros, bares, alimentação, mesas e camarotes — acrescenta Escher.

Qualquer pessoa que já tenha ido a shows em Porto Alegre sabe como isso é importante. Cada local tem algo faltando nessas áreas.

Como será o Fly 51

Capacidade modulável, de 2 mil a cerca de 15 mil pessoas (em ocasiões especiais).

Área coberta de 6 mil metros quadrados, com possibilidade de alcançar 10 mil.

Estacionamento para até 400 carros

Praças de alimentação

400 banheiros

Espaços de descanso e bem-estar

Ambulatórios/enfermarias equipadas

Áreas VIP

Espaços de convivência para artistas e convidados

Palco retrátil e modular

Sistemas de som, iluminação, produção e consumo de última geração, adaptáveis para feiras, congressos, shows, eventos infantis, formaturas e até casamentos

Impacto econômico

A expectativa dos sócios é que o Fly 51 gere centenas de empregos diretos e indiretos e impacto anual na economia local da ordem de R$ 250 milhões, após a maturação do empreendimento. A localização é considerada um dos grandes trunfos: perto da Avenida Sertório e a poucos metros da estação do trensurb e dos acessos à Região Metropolitana.

Quem são os empreendedores

O TE2 Hospitality é responsável por marcas como o 300, com unidades em Porto Alegre, Jurerê Internacional, Faria Lima (São Paulo) e o 300 Experience em Gramado (RS), além da Provocateur em Porto Alegre, B4F, Mesa Dinarte e Luc Bistrô. O grupo também atua fora do país há mais de 10 anos com o calendário Punta Verano, em Punta del Este, no Uruguai. O Greenvalley foi eleito cinco vezes o melhor clube de música eletrônica do mundo pela DJ Mag. A GDO Produções é uma produtora com forte atuação em eventos sertanejos e populares. O Grupo Prime trouxe ao RS eventos como Numanice, Luan City e Tardezinha.