Que lei Trump pode garimpar para tarifaço de 50% contra o Brasil

Como a coluna relatou, a base legal do tarifaço é a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. Para aplicá-la 48 anos depois, Trump decretou "estado de emergência nacional" alegando "ameaça incomum e extraordinária" de fora do país, por sua vez justificada por "grandes e persistentes déficits anuais da balança comercial de bens dos EUA" (clique aqui para ler a versão em português da embaixada dos EUA no Brasil, íntegra está no final deste texto).