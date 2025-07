Que arsenal Trump ainda tem para usar contra o Brasil

É difícil de imaginar medida mais prejudicial às empresas do que uma tarifa de 50% sobre os produtos nacionais que entram nos Estados Unidos. Sozinha, já inviabiliza boa parte das vendas . Mas como as medidas cautelares adotadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro embutem o risco de ações adicionais , é bom entender o arsenal que Donald Trump pode usar contra o Brasil.

Parece muito, especialmente para um país que gera superávit para os EUA nas trocas de produtos, com um tipo de comércio cuja interrupção gera consequências negativas não só para o Brasil, mas para empresas e cidadãos americanos. Infelizmente, tem mais. Veja abaixo as principais peças do arsenal de Trump, muitas baseadas em legislações de décadas passadas.