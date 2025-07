Qual será o impacto do tarifaço de 50% na economia brasileira?

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e recebem cerca de 12% de todas exportações brasileiras , o que equivale a cerca de 2% do PIB nacional.

O gigante financeiro JP Morgan calcula que o indicador que mede a riqueza produzida no país pode ser reduzido em 0,2% a 0,3% a cada 10% de aumento na tarifa. Como a alíquota do imposto de importação de Trump é de 50%, o banco prevê impacto entre 0,8% a 1,2% do PIB brasileiro, mas afirma que, caso as taxas setoriais já aplicadas em aço e alumínio não se somem ao novo tarifaço — o que especialistas prevêem que deve ocorrer, ainda que sem certeza — o efeito será 20% menor.