Prorrogadas inscrições para edital de R$ 102 milhões em  hidrogênio verde do Piratini

Edital prevê subvenção de até R$ 30 milhões por projeto. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os prazos do edital do governo do Estado para atrair a indústria de hidrogênio verde ficaram um pouco menos desafiadores. As inscrições foram prorrogadas por 10 dias. Interessados têm agora até 26 de julho para submeter propostas à chamada pública.

Inicialmente, a submissão de projetos deveria ocorrer até 16 de julho. O cronograma final, no entanto, não sofrerá alterações, garante o governo estadual. O prazo apertado era uma reclamação de interessados em participar do edital.

O cronograma do edital (veja íntegra abaixo) compreende sete etapas, desde a inscrição até a contratação e acompanhamento dos projetos selecionados. As propostas terão prazo de até 24 meses para execução após a assinatura do contrato.

As empresas que atenderem aos critérios e cumprirem todas as etapas do processo de seleção poderão ter seus projetos financiados, com valores de até R$ 30 milhões por projeto. A contrapartida mínima exigida das empresas é de 30%.

Veja o edital atualizado

O que é hidrogênio verde

É um combustível produzido por um processo conhecido como eletrólise, que exige grande volume de água e de energia. Para obter hidrogênio, o processo básico é separar as moléculas da água (H2O), ou obter hidrogênio e oxigênio separados.

O “verde” é referência ao uso de fontes limpas de energia, em oposição ao “cinza”, que tem fonte fóssil. Seu uso mais conhecido é para abastecer veículos, mas também pode ser usado para geração de energia e calor para prédios e na produção de fertilizantes “desfossilizados”.

*Colaborou João Pedro Cecchini