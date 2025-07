Por que Trump quer acesso a minerais críticos e terras raras do Brasil?

Surgiu um potencial tópico de negociação entre Estados Unidos e Brasil que ao menos faz algum sentido, por não envolver outros poderes – caso do Judiciário na "queixa" de Donald Trump contra o "tratamento vergonhoso" dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira (23), o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungman, ouviu do encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, que há interesse americano em acordos bilaterais envolvendo minerais estratégicos.