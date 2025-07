Por que, mesmo, o Pix virou "prática desleal" para Trump?

Ferramenta do BC passou todos os demais meios de pagamento ainda em 2023.

Uma das inovações tecnológicas mais disruptivas e bem-sucedidas do Brasil virou alvo de acusação de "prática desleal" pelos Estados Unidos de Donald Trump. Sim, o antes temido e agora queridíssimo Pix, que em junho movimentou R$ 2,9 bilhões por 168 milhões de pessoas , conforme dados do Banco Central (BC) antes de completar cinco anos de operação.

No documento de 15 páginas elaborado pelo Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR na sigla em inglês), a "acusação" não pode ser mais vaga (veja trecho ampliado no final desse texto):

"Além disso, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico , incluindo, entre outras, vantagens de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo" .

Como a coluna já caracterizou, é um disparate, porque equivale a uma queixa que o Brasil poderia fazer sobre a melhor infraestrutura logística dos EUA, que dá mais competitividade às empresas americanas no comércio exterior . É uma questão de economia interna, até porque não se paga importador estrangeiro com Pix.

No trecho ampliado, o principal órgão de comércio exterior dos EUA aponta as digitais da queixa. A "acusação" contra o Pix começa com menção a práticas que "podem prejudicar a competitividade de empresas americanas envolvidas em comércio digital e serviços de pagamento eletrônico".