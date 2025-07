Por que a Natura está investindo no Estado

Inauguração ocorre nesta quarta-feira. Ana Melo / Divulgação

Pouco mais de um ano depois de ter perdido para água seu centro de distribuição (CD) em Canoas, a multinacional brasileira de beleza Natura retoma sua operação em outra cidade gaúcha. A unidade em Cachoerinha está funcionando desde 27 de maio, mas a inauguração ocorre nesta quarta-feira (16).

A empresa não revela o valor investido na mudança. O novo CD deve empregar cerca de 200 pessoas. A instalação é uma parceria com a Cubbo Brasil, dona da estrutura de 10 mil metros quadrados.

Até a retomada em Cachoerinha, o Estado era abastecido a partir da operação de São Paulo. Conforme o diretor de cadeia de suprimentos da Natura, Eduardo Sá, com logística mais próxima, 80% dos pedidos realizados no Estado serão entregues em até dois dias. Na Região Metropolitana, há chance de receber no mesmo dia.

— O Estado é super-relevante na nossa estratégia. Quando fechamos a operação de Canoas, houve impacto no serviço, mas tínhamos certeza que era preciso voltar até para manter a qualidade.

A unidade atende as 80 mil consultoras de beleza de Natura e Avon no RS, além dos consumidores do e-commerce. As 58 lojas no Estado continuarão sendo supridas por São Paulo.

— Em termos de metragem, o CD de Cachoerinha é até um pouco maior do que o outro. Mas o ponto principal é que é muito mais flexível e modular, com a tecnologia como maior diferencial. Conseguimos ter mais produtividade e absorver melhor variações de demanda — afirma Sá.

100% regenerativa

No início deste mês, a Natura fez um anúncio impactante: não quer mais ser uma empresa sustentável, pretende agora se tornar regenerativa — ou seja, recuperar os recursos naturais que utiliza na fabricação de seus produtos de beleza. Segundo Sá, a decisão reflete no novo CD:

— Ao aproximar o estoque da demanda, conseguimos ser muito mais eficientes no transporte. E ao sermos mais eficientes e reduzirmos viagens, reduzimos consumo e emissões. Também sabemos o quanto o álcool é menos poluente do que gasolina. Influenciamos as transportadoras para que abasteçam suas frotas com preços que façam sentido.

*Colaborou João Pedro Cecchini