Por que a Claro vai deixar de usar a marca Embratel

Começa a se espalhar pelo Rio Grande do Sul um movimento iniciado pela Claro em nível nacional. A empresa de origem mexicana está mudando o foco de sua relação com empresas da tradicional Embratel para a assinatura Claro Empresas. E a executiva que comanda esse projeto, Roberta Godoi, conhece bem o Estado e suas potencialidades.

A missão da Claro Empresas é oferecer pacotes completos a empresas, não apenas conexão. Para isso, conta Roberta, lançou a Claro Cloud, resultado de um investimento de R$ 1 bilhão e fez acordos com as principais provedoras, como AWS, Google, Huawei, Oracle.

— Competitividade por preço é um argumento quando se fala do produto básico, na linha de celular e da conectividade. Mas o que queremos agora é outra coisa, é o jogo de soluções, vai entregar valor e consultoria. Porque a necessidade de um negócio é muito diferente da de outro. Vamos ajudar a chegar no que é melhor para cada um.

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado visitado por Roberta depois do lançamento da nova estratégia. Um dos objetivos é replicar para empresas menores as soluções sob medida que são entregues às grandes, segmento em que a Embratel atuava com cerca de 50% do mercado.