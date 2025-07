Pesadelo do tarifaço volta e faz dólar subir quase 1% em um dia

O fantasma do imposto de importação voltou a assustar. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O prazo da trégua só venceria na próxima quarta (9), mas nesta segunda-feira (7) "as cartinhas de Trump" já começaram a chegar. O pesadelo do tarifaço está de volta, e os países que não encaminharam acordo estão sendo comunicados sobre o tamanho do imposto de importação que terão de pagar para vender aos Estados Unidos. Como resultado, no Brasil o dólar subiu e a bolsa caiu quase na mesma proporção.

A moeda americana teve alta de 0,99%, para R$ 5,478, enquanto o Ibovespa cai 1,3%, para 139,4 mil pontos. Embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tivesse mencionado patamares de até 70% na sexta-feira passada, até agora não se viu nada desse tamanho. Mas as novas tarifas comunicadas são mais do que suficientes para afundar o mercado outra vez no abismo da incerteza.

Até o final da tarde, sete países haviam recebido seu quinhão de terror: África do Sul (30%), Cazaquistão (25%), Coreia do Sul (25%), Japão (25%), Laos (40%), Malásia (25%) e Mianmar (40%). Havia expectativa de que mais cinco fossem informados. Depois de anunciar o "Dia da Libertação" em 2 de abril, quando impôs tarifas de até 50% a 185 países, Trump havia comunicado uma trégua unilateral de 90 dias, que se encerra no dia 9 de julho.

Entre especialistas em comércio exterior, havia a expectativa de que o prazo de 9 de julho não fosse levado a "ferro e fogo". Na semana passada, a secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt, havia reiterado que uma ampliação no cronograma seria possível.

As novas tarifas, que entram em vigor no dia 1º de agosto, são úteis para Trump. Em maio, quando foi aplicada "só" a alíquota de 10%, a arrecadação dos EUA só com esse imposto de importação chegou a US$ 24,2 bilhões. É um valor 25% maior do que o do mês anterior, abril, quando a cobrança foi anunciada.

É uma forma de financiar o buraco aberto pela aprovação da "big, beautiful bill" da Trump, sem impor custos aos americanos. O mundo sempre financiou os Estados Unidos. Mas o atual presidente quer desmontar esse sistema que ajudou a enriquecer os americanos. O risco é que consiga empobrecer o mundo inteiro.