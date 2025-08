Pela primeira vez, Tecnopuc será comandado por uma mulher

Pela primeira vez, um dos pioneiros em inovação no Estado será comandado por uma mulher : Flávia Fiorin vai assumir como diretora do Parque Tecnológico da PUCRS. Um dos objetivos será expandir a atuação do Tecnopuc para novos territórios, consolidando sua presença nacional e internacional.

A mudança ainda marca o início de novo ciclo para a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento, ocupada por Jorge Audy, que passa a atuar em três frentes. Uma será focada a participações, investimentos e desenvolvimento de startups, outro destinado a proteção e transferência de conhecimento e o terceiro, a gestão do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Tecnopuc.

— Assumir a direção do Tecnopuc é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso. Representa um passo importante na consolidação do nosso alinhamento com a estratégia da universidade e na geração de impacto na sociedade. Seguimos focados em fortalecer a conexão com o ensino e a pesquisa voltada à inovação e ao desenvolvimento socioeconômico, promovendo um ambiente cada vez mais dinâmico, inclusivo e voltado à geração de soluções relevantes — diz Flávia.