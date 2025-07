"Patriotas" veem vitória em tarifa de 50% que ameaça empregos e empresas no Brasil

Lula erra, mas tarifa de Trump não pode ter Bolsonaro no foco. Fellipe Sampaio,Marcelo Camargo e Koen van Weel / STF,Agência Brasil e ANP MAG / Divulgação

Não houvesse um documento escrito, seria inacreditável. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e um autoproclamado "jornalista no exílio", Paulo Figueiredo, emitiram uma nota em que apontam como vitória a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil aos Estados Unidos.

Caso essa alíquota seja mantida, incapacita parte das vendas nacionais ao país de Donald Trump. Isso ameaça empregos e empresas no Brasil. Só os cinco produtos mais vendidos aos EUA somam uma receita de US$ 7,4 bilhões. No ano passado, as exportações brasileiras aos americanos foram de US$ 40,3 bilhões.

A nota pública assinada pelos dois é uma confissão de torcida contra o Brasil. "Uma hora a conta chega", diz o texto. "A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. E reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado: o Brasil está se afastando, de forma deliberada, dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre".

O "presidente brasileiro" cometeu inúmeros erros, especialmente relacionados ao equilíbrio fiscal, mas de várias outras naturezas. Mas o que é do jogo democrático é apontar esses equívocos, criticá-los e tentar corrigi-los pela atuação dos demais poderes, Legislativo e Judiciário, sem atropelos autoritários.

Na nota, o parlamentar licenciado reivindica impressões digitais na medida de Trump que pode custar caro não ao governo Lula, mas a milhares de trabalhadores e a centenas de empresas que têm no mercado americano clientes responsáveis por boa parte de seus negócios. Eduardo Bolsonaro diz que vem mantendo diálogo com representantes do governo Trump para denunciar o que chama de "escalada autoritária" no Brasil. E deixa claríssimo qual é seu foco:

"Empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de 'Tarifa-Moraes'".

Ao citar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que relata o caso contra seu pai, o "patriota" deixa claro que seu objetivo não é o nacional, mas o particular e familiar. Que como sempre foi claro para muitos brasileiros, está muito acima dos interesses do Brasil.

Os 10 produtos brasileiros mais vendidos aos EUA

Óleos brutos de petróleo

Semi-acabados de ferro ou aço

Café não torrado

Aeronaves

Ferro-gusa

Sucos de frutas

Carne bovina

Celulose

Óleos combustíveis de petróleo

Equipamentos de engenharia