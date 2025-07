Os oito ameaçados: os setores do RS que têm mais da metade das exportações afetadas por taxa de Trump

Segmento de materiais elétricos tem certo grau de dependência. Nereu de Almeida / Agencia RBS

Oito setores gaúchos embarcam metade ou mais de suas exportações aos Estados Unidos, com maior grau de exposição à taxa de 50% sobre produtos do Brasil, que entra em vigor em 1º de agosto. Os oito ameaçados enviaram ao país de Donald Trump US$ 220,8 milhões entre janeiro e junho deste ano, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Os segmentos mais dependentes das vendas aos EUA tendem a ser os que podem precisar de ajuda pública, tanto federal quanto estadual, caso o tarifaço de Trump seja mesmo aplicado. Há um que vende só para os EUA: o de níquel. Embora seja pouco representativo no valor global das exportações do RS, com US$ 293 mil embarcados no primeiro semestre (veja tabela abaixo), o interesse americano em minerais críticos e terras raras dá outro sentido a essa venda.

O segmento de máquinas, aparelhos e materiais elétrico também tem os EUA como principal cliente, para onde envia 62% do que vende no Exterior, o equivalente a US$ 121,6 milhões de janeiro e junho. Outro é o de armas e munições, que manda para os americanos 83,3% das exportações, ou US$ 64,4 milhões. Juntos, os dois representaram 83% das vendas do RS aos EUA no primeiro semestre.

Os oito ameaçados representam 23,2% do total embarcado pelo RS aos EUA e 2,4% do total das exportações gaúchas no primeiro semestre. É mais um dado que permite a avaliação de que o tarifaço não deve afetar a economia gaúcha em grande escala, mas pode abalar sobretudo segmentos com menor diversificação em exportações.

*Colaborou João Pedro Cecchini