O que significa a tarifa de 50% anunciada por Trump para o Brasil

É tão absurda a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar as exportações do Brasil ao seu país em 50% , que há um coro entre especialistas em comércio exterior: muita calma nessa hora.

— Agora decanta e pensa com muito cuidado nos próximos passos — reforça Lívio Ribeiro, sócio da BRCG Consultoria e pesquisador associado do FGV Ibre .

Com a explicitação da motivação política, essa tarifa se torna ainda mais irracional do que as demais. É a mais elevada entre todas as já anunciadas (veja tabela abaixo) depois da "trégua" que termina exatamente nesta quarta-feira (9) .