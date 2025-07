O que o RS pode ganhar com eventual acordo B de livre-comércio com europeus

Fertilizante é um dos principais produtos negociados com países do Efta. Dusan Kostic / stock.adobe.com

A conclusão do acordo de livre- comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre-Comércio (Efta, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein) pode ser anunciada na cúpula do Mercosul, prevista para ocorrer Buenos Aires entre quarta (2) e quinta-feira (3). Caso se confirme, pode ajudar em exportações e importações gaúchas de cerca de US$ 129,2 milhões. Já que avanços com a União Europeia estão difíceis, talvez ao menos saia o acerto do B.

O valor do total de envios do RS para países da Efta foi de US$ 37,9 milhões e o de produtos embarcados de lá para cá chegou a US$ 91,3 milhões em 2024, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Isso significa que o Estado tem saldo negativo, ou seja, compra mais do que vende com os quatro países do bloco europeu.

Mas o que, afinal, os gaúchos tanto compram desses países? Será só chocolate suíço? Claro que não. O que mais pesa é a importação de adubos e fertilizantes químicos. Os US$ 42,2 milhões de 2024 foram quase a metade do total enviado dos países do bloco para o RS. E todo valor vem da Noruega, onde fica a sede da Yara, empresa de fertilizantes com unidades no Estado.

Da Suíça, vieram US$ 10,7 milhões em ferramentas para uso manual ou em máquinas em 2024, segundo produto com maior relevância nas importações gaúchas. Os chocolates também vêm, mas pesam pouco na balança comercial – ao contrário da calórica –com "só" US$ 137,4 mil.

O setor gaúcho com maior potencial para se beneficiar do acordo de livre-comércio é o de couro, cuja exportação somou US$ 13,8 milhões em 2024, pouco mais de um terço do total embarcado no ano para os países da Efta. A indústria química também tem representação importante na balança comercial, com US$ 8,5 milhões em vendas no ano passado.

Considerando o Brasil todo, a balança comercial com a Efta também é negativa. Em 2024, foram US$ 3,1 bilhões em exportações e US$ 4,1 bilhões em importações.

Histórico do acordo

As negociações entre Mercosul e Efta começaram em janeiro de 2017. Houve anúncio de entendimento inicial em 2019. À época, o governo estimava que a parceria poderia elevar o PIB brasileiro em US$ 5,2 bilhões em 15 anos.

O novo acordo Mercosul-Efta deve vir a reboque das negociações entre Mercosul e União Europeia (UE), como resposta à política protecionista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil assume a presidência do Mercosul nesta semana e deve coordenar o bloco até o dia 31 de dezembro. A aprovação final das negociações é ambicionada por Lula, mas enfrenta forte resistência.

Criada em 1960 como área de livre-comércio, a Efta inclui Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, cujos PIBs somam cerca de US$ 1,4 trilhão.

*Colaborou João Pedro Cecchini