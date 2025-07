O inesperado personagem que reforça a expectativa por acordo sobre IOF e orçamento

Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Divulgação

No passado recentíssimo, era o temido "trator". Depois do comportamento ainda mais recente do sucessor, no entanto, surgiram até piadas sobre a falta que faz para o governo Lula. Fala-se até em "saudade de Lira". Sim, ele mesmo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL).

Foi ele que se manifestou, no auge do estresse da semana passada, para afirmar que era necessário "um passo atrás". Agora, tenta viabilizar a tramitação do projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil admitindo até embutir em seu relatório uma forma de compensar a arrecadação perdida com IOF. Quem diria.

Se desta vez não for miragem, como a perspectiva de acordo "naquela noite de domingo", surge uma possibilidade de acerto que ao menos coloque as necessidades da sociedade brasileira acima dos interesses eleitorais dos potenciais adversários em 2026.

Lira tenta viabilizar a grande entrega eleitoral de Lula acenando com a redução na alíquota para os ricos que não pagam impostos. O governo havia projetado 10%, o deputado prevê que possa ficar entre 8% e 9%. Não que isso torne a proposta mais palatável para quem se julga acima de tudo, de todos e do Fisco, mas ao menos reduz as resistências.

Em paralelo, outra oportunidade surgiu na terça-feira (8) com a aprovação de um novo benefício setorial para o setor químico, com custo estimado em R$ 5 bilhões. Para tentar aliviar a contradição, a Câmara aprovou votação em urgência também para o projeto do deputado Mauro Benevides (PDT-CE), que prevê cortes graduais no chamado custo tributário, com base em resultados, de 5% neste ano e 5% em 2026. Em um ano cheio, como 2026, a estimativa de alívio no rombo é de R$ 35 bilhões.