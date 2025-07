Não vai cair a ficha de Trump de que o tarifaço prejudica o Brasil, mas beneficia Lula?

Desta vez, recuo serviria à estratégia maquiavélica de Trump. Jim WATSON / AFP

Até os jornais americanos já diagnosticaram: politicamente, o efeito líquido da imposição de uma anormal alíquota de 50% sobre o Brasil só tem beneficiado o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ishaan Tharoor, um dos colunistas do jornal Washington Post, não fez mais do que traduzir o que se diz no Brasil desde a publicação da "cartinha" de Trump em sua rede social – até hoje, o único comunicado "oficial" da decisão. Definiu o que o presidente dos EUA faz como "bullying" e afirmou que o plano está "saindo pela culatra".

Ao tentar atingir o governo que vê como um adversário, Trump comprou briga não com Lula ou o Supremo Tribunal Federal (STF) – um poder independente do Executivo, sem poder sobre tarifas –, mas com os habitantes de um país: não só os afetados de forma direta, que podem perder negócios e empregos, mas também os que têm noção de pertencimento.

Não é a opinião do jornal, apenas de um colunista, mas nestes dias em que a democracia americana é testada, é bom lembrar que o atual proprietário do Washington Post é Jeff Bezos, dono da Amazon e um dos big techers presentes à posse de Trump em 20 de janeiro. Ou seja, é de um aliado, ao menos em tese.

Embora um dos objetivos de Trump seja arrecadar mais com a imposição de tarifas, não é o caso do Brasil. Da "cartinha" à investigação do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR na sigla em inglês), há poucos pontos concretos sobre os quais negociar.

A carta tem erro crasso ao citar o trecho já apelidado de "por favor entenda" – verso de um canção de Gonzaguinha –, ao citar que as tarifas "são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos". Os EUA têm superávit com o Brasil por ao menos 15 anos seguidos. Logo, não é legítima.

Essa é uma rara oportunidade em que o "taco" – acrônimo em inglês para "Trump always chickens out" (Trump sempre se acovarda) – pode jogar a favor da estratégica maquiavélica do presidente americano. Mas ainda será preciso descobrir em quanto tempo essa ficha vai cair. E se cairá.