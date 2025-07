Moraes, Bolsonaro e Trump não param, mas dólar e bolsa "congelam"

Trump confirmou acordo que reduz alíquota para Indonésia. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em dia ainda marcado pelas movimentações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quem parou foi o mercado. Nesta terça-feira (22) confusa, os indicadores parecem ter "congelado": quase não saíram do lugar.

O dólar oscilou 0,04% para cima, fechando em R$ 5,569, e a bolsa de valores variou 0,1% para baixo. Claro que é só aparência: a Vale, cujas ações têm o maior peso no Ibovespa (10%), subiu 2,8% graças ao início da construção da maior usina hidrelétrica do mundo, na China – estimada em US$ 170 bilhões –, que fez subir a cotação do minério de ferro, principal produto da empresa brasileira. Mas nem assim o principal indicador se moveu muito.

No front do tarifaço, a notícia do dia foi relativamente auspiciosa para o Brasil: Trump confirmou acordo com a Indonésia que reduz a tarifa de 32% para 19%. Detalhe importante: os EUA têm déficit de US$ 17,9 bilhões anuais com o país asiático. Com o Brasil, conforme dados oficiais americanos, têm superávit de US$ 7,4 bilhões (segundo dados brasileiros, é até menor).

Entre tantos ruídos, uma declaração soou mais "redonda" no mercado: o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez outra vez o papel de "adulto na sala" e afirmou que não vê motivos para a saída do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell:

— Não há nada que me diga que ele deva deixar o cargo agora.





*Colaborou João Pedro Cecchini

