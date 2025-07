Moradores pagam quase R$ 8 milhões para viver nas ruas mais valorizadas da Capital

Bairro Jardim Europa aparece duas vezes no topo de preços. Lauro Alves / Agencia RBS

O preço médio até está menor do que no levantamento anterior, mas a Rua Farnese, no bairro Mont'Serrat, ainda é considerada a rua mais cara de Porto Alegre, com média de R$ 7,9 milhões por imóvel.

A segunda edição do Monitor de Vendas por Rua considera 3,7 mil compras residenciais realizadas entre março e maio deste ano, com base em transações registradas pela prefeitura de Porto Alegre. Foram incluídas só as ruas com ao menos três aquisições no período. A edição anterior da pesquisa da Loft considerava negociações entre janeiro e abril.

Atrás da Rua Farnese, que teve queda de R$ 8,6 milhões para R$ 7,9 milhões em preço médio por imóvel, aparecem as vias Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento, com tíquete médio de R$ 7,1 milhões, e Carlos Trein Filho, no Bela Vista, de R$ 6 milhões (veja lista completa abaixo).

Na edição anterior, um imóvel na Rua Luciana de Abreu custava, em média, R$ 5,7 milhões, e na Rua Carlos Trein Filho, R$ 2 milhões, uma das maiores variações positivas da pesquisa.

— Reforça o dinamismo do mercado de alto padrão de Porto Alegre. Em um trimestre, ruas que estavam fora do topo do ranking passaram a figurar entre as mais valorizadas — diz o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Entre os bairros com maior presença na tabela por preço médio, Moinhos de Vento, Bela Vista e Petrópolis estão à frente, com três ruas cada.

No recorte por metro quadrado, a Rua Carlos Trein Filho lidera, com R$ 32,1 mil/m². A Rua Farnese, apesar da queda no preço médio por imóvel, mantém-se com a segunda área mais cara, R$ 22,8 mil/m² (veja lista completa abaixo).

*Colaborou João Pedro Cecchini