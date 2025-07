Mercosul e bloco com Suíça e Noruega fecham acordo de livre-comércio

Mercosul e Efta anunciaram conclusão das negociações durante a 66ª Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires. Porthus Junior / Agencia RBS

Mercosul e Associação Europeia de Livre-Comércio (Efta, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein) fecharam acordo de livre-comércio nesta quarta-feira (2), conforme havia sido adiantado pela coluna.

O comércio de mercadorias entre o Rio Grande do Sul e o bloco europeu somou cerca de US$ 129,2 milhões em 2024, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Entre janeiro e maio de 2025, foram mais US$ 61,1 milhões.

As negociações entre Mercosul e Efta foram lançadas em janeiro de 2017. Houve entendimento inicial em 2019. O anúncio, realizado nesta quarta-feira, permite a preparação dos textos do acordo para a sua posterior assinatura e ratificação. Os mercados dos blocos somam cerca de 290 milhões de consumidores e PIBs de cerca de US$ 4,39 trilhões.

Segundo o governo federal, a Efta eliminará 100% das tarifas de importação dos setores industrial e pesqueiro quando o acordo entrar em vigor. Produtos agrícolas exportados pelo Mercosul terão acesso preferencial ao mercado do bloco europeu, com comércio sem tarifas ou por meio de concessões parciais.

O países do bloco sul-americano, por exemplo, terão livre-comércio com a Suíça em café torrado, álcool etílico, suco de laranja, fumo não manufaturado, melões, bananas, uvas frescas, amêndoa e manteiga de cacau. Por outro lado, haverá quotas para produtos como milho, carne bovina e vinho.

E o chocolate suíço?

O Brasil liberalizará cerca de 97% do comércio com a Efta. Chocolates suíços, no entanto, entrarão no país com quotas. Ou seja, só uma fatia das importações do produto será livre de tarifas. Mesmo assim, podem chegar mais baratos aos consumidores brasileiros.

*Colaborou João Pedro Cecchini