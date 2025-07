Manutenção parcial do aumento do IOF não faz preço no mercado

A manutenção parcial do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não fez muito preço no mercado nesta quinta-feira (17). A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi anunciada depois do fechamento da véspera, ainda marcada por ameaças de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell.