Mais "sabida", GurIA passará a responder sobre o Plano Rio Grande

Assistente virtual ajuda cidadãos com serviços prestados pelo governo do Estado.

A GurIA, assistente virtual do governo do Estado baseada em inteligência artificial generativa , ficou mais "sabida". Agora, aprendeu o suficiente para responder sobre o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do RS.

Desde seu lançamento, em 5 de junho, a GurIA já teve 52 mil conversas iniciadas com a população, com 285 mil mensagens trocadas. O atendimento está disponível 24 horas, sete dias por semana, no portal rs.gov.br e no WhatsApp oficial do governo gaúcho, no (51) 3210-3939.