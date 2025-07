Lula terá de fechar a porteira à mãe de todas as boiadas, sob risco para COP do Brasil

Amazônia é um dos quatro biomas que estão perto do "ponto de não retorno" no Brasil. Geórgea Holanda / Instituto Mamirauá / Divulgação

Como todas as maldades, a "flexibilização das regras ambientais" aprovada no Senado em maio passou na Câmara dos Deputados na calada da noite (com perdão do clichê, que o é por bom motivo). O projeto, alertam entidades ambientais e cientistas, implode o marco ambiental do Brasil no ano em que o país vai abrigar a COP30, a Conferência das Partes ou Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). Pode comprometer a imagem do Brasil como potencial fornecedor de soluções para a transição energética: poderá produzir energia limpa um país que despreza regras ambientais?

Agora, com a mesma coragem que teve ao enfrentar o aumento de vagas na Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de fechar a porteira para a mãe de todas as boiadas, ou seja, vetar o projeto de lei. A interdição poderá até ser derrubada, mas precisa sustentar a imagem de presidente saudado na COP27 como representante de um Brasil que havia retomado a defesa do ambiente.

Ao menos, Lula poderá circular pelos corredores da COP de Belém com menos constrangimento. Aos brasileiros que creem no potencial econômico da bioeconomia e da atividade regenerativa, restará maior vigilância na hora da eleição de seus representantes no Congresso.

Às vésperas da votação, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) apresentou um manifesto contrário às mudanças. A entidade afirma que o projeto representa "o mais grave retrocesso do sistema ambiental do país" desde a redemocratização. Além de enfraquecer as regras e os mecanismos de análise, controle e fiscalização, ignora a emergência climática que a humanidade enfrenta hoje.

"Quatro biomas brasileiros (amazônia, cerrado, pantanal e caatinga) estão muito próximos do chamado ponto de não retorno", alertam os cientistas no manifesto. O pampa, predominante no Rio Grande do Sul, não está entre os biomas ameaçados, mas isso não significa que o Estado esteja fora de risco. O ponto de não retorno da Amazônia pode ter forte impacto na atividade econômica gaúcha.

O físico Paulo Artaxo, professor da Universidade de São Paulo (USP) e um dos principais cientistas do IPCC (painel climático da ONU), avalia que o projeto muda, para pior, todo o processo de licenciamento ambiental:

— O licenciamento é o instrumento que o Estado tem para proteger os bens públicos: nossos rios, florestas e o ar que respiramos.