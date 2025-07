Lição da semana em que contamos os centímetros do Guaíba tem de ser aprendida

Porto-alegrenses estão contando os centímetros do Guaíba. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Passaremos toda a semana contando os centímetros do Guaíba. Se as previsões de chuva não voltarem a mudar, terá sido uma lição. Há poucos dias, havia perspectiva de precipitações nos próximos 10 dias, agora o que se vê é a projeção de sol, no máximo um pouco coberto por nuvens. Mas as baixíssimas temperaturas que reduziram a umidade agora afetam mais quem voltou a ser expulso de casa.

Agora, o "inimigo" é o vento, que ajuda a represar as águas que haviam se tornado atração e agora voltam a ganhar contorno de ameaça. E mesmo que o corpo d'água que banha a capital gaúcha não volte a transbordar, há milhares de gaúchos desabrigados e revivendo um pesadelo que se repete à exaustão nos últimos anos.

E enquanto há preocupação com o eterno retorno ao desamparo por milhares de gaúchos, também existe um embate sobre o ritmo das obras que não é compatível com a emergência climática. Não é possível que os gaúchos, capazes de tantas façanhas, não desenvolvam um sistema que seja capaz de evitar fraudes e dar respostas na velocidade necessária.

A angústia com os aproveitadores da desgraça alheia nos acompanha desde sempre e com mais intensidade a partir de 2024, quando todas as formas de fraude e oportunismo aumentaram com o nível das águas.

Mas é preciso lembrar que, como se diz desde o início do século passado, "o melhor desinfetante é a luz do sol". Todos os agentes públicos envolvidos com obras de prevenção e contenção de enchentes deveriam adotar a maior exposição pública de cada passo do desenvolvimento dos projetos.

Isso ajudaria a comunidade a saber o que está avançando e o que não – e por que –, e os órgãos de fiscalização a diferenciar efetivo interesse coletivo e difuso de perigo real e imediato apenas a grupos de interesse.