Inteligência artificial de Elon Musk aponta Hitler como exemplo e abre nova crise

Protagonista do "rompimento do século" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o bilionário Elon Musk já perdeu fortunas e criou um novo partido. Nesta quarta-feira (9) está no meio de uma nova crise arrepiante. Em "conversas" na rede social X (ex-Twitter), sua inteligência artificial Grok apontou Adolf Hitler como exemplo. Questionada, reafirmou a "opinião". Em seguida, os "diálogos" foram retirados do ar.