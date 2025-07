"Inside job": o fator humano no desvio de até R$ 1 bilhão que custou R$ 15 mil

Com a prisão de João Nazareno Roque, funcionário da empresa de tecnologia C&M Software, ganhou força a suspeita de que o desvio de recursos no sistema do Pix tenha sido um "inside job" (trabalho interno, expressão usada para descrever um crime praticado com cumplicidade de alguém de "dentro" do alvo). Nesse caso, o diagnóstico de especialistas é de que o roubo estimado entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão seja mais uma obra de "engenharia social" e menos de hackers.